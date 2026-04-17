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En vivo: Estudiantes de La Plata visita a Instituto en Córdoba con el objetivo de subirse a la cima

El Pincha busca ser protagonista en el certamen y desde las 17:15 en el estadio Juan Domingo Perón, tendrá acción por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

Hoy 16:55

Instituto recibirá a Estudiantes de La Plata este sábado desde las 17:15 en el estadio Juan Domingo Perón, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El duelo aparece como una prueba de carácter para el conjunto cordobés frente a uno de los equipos más sólidos del torneo. 

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