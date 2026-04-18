¿Se viene el cambio? Emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno afectará a gran parte de la provincia desde la madrugada. Se esperan abundantes precipitaciones en corto tiempo y vientos de hasta 50 km/h.

Hoy 18:59

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Santiago del Estero durante este domingo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los datos oficiales del SMN, las tormentas afectarán a más de la mitad de la provincia durante todo el domingo, comenzando a partir de la 1:00. El informe oficial cuenta que está previsto caída de gran cantidad de agua por periodos cortos, acompañado de actividad eléctrica y rafagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50km por hora.

En cuanto a las precipitaciones, se estima una caída de agua que andaría entre los 30 y 70 milímetros. No se descarta que en otras zonas de la provincia, las precipitaciones pueden ser mayores a los valores mencionados anteriormente.

Sin embargo, a pesar del cambio de tiempo, la máxima para este domingo alcanzará los 27° y la mínima será de 21°.

Por otro lado, según el pronóstico extendido, el organismo indica que las precipitaciones continuarán hasta el día lunes, incluyendo rafagas de viento que alcanzarían los 40-50km/h. La temperatura máxima de la jornada del lunes será de 21ºC y la mínima de 16ºC.