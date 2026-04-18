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¿Se viene el cambio? Emitieron una alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo en Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno afectará a gran parte de la provincia desde la madrugada. Se esperan abundantes precipitaciones en corto tiempo y vientos de hasta 50 km/h.

Hoy 18:59

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para gran parte de Santiago del Estero durante este domingo.

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Según los datos oficiales del SMN, las tormentas afectarán a más de la mitad de la provincia durante todo el domingo, comenzando a partir de la 1:00. El informe oficial cuenta que está previsto caída de gran cantidad de agua por periodos cortos, acompañado de actividad eléctrica y rafagas de viento que podrían alcanzar hasta los 50km por hora.

En cuanto a las precipitaciones, se estima una caída de agua que andaría entre los 30 y 70 milímetros. No se descarta que en otras zonas de la provincia, las precipitaciones pueden ser mayores a los valores mencionados anteriormente.

Sin embargo, a pesar del cambio de tiempo, la máxima para este domingo alcanzará los 27° y la mínima será de 21°

Por otro lado, según el pronóstico extendido, el organismo indica que las precipitaciones continuarán hasta el día lunes, incluyendo rafagas de viento que alcanzarían los 40-50km/h. La temperatura máxima de la jornada del lunes será de 21ºC y la mínima de 16ºC.  

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