Alarma en la Selección Argentina: Enzo Fernández pidió el cambio en el final de Chelsea-Manchester United

El volante volvió a jugar con el club londinense pero en el cierre tuvo que ser sustituido.

Hoy 18:50

El regreso de Enzo Fernández en el Chelsea dejó más preocupación que certezas. El mediocampista jugó desde el arranque en la derrota 1-0 ante el Manchester United, pero terminó el partido con molestias físicas y sin la cinta de capitán.

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Sobre el final del encuentro, con su equipo lanzado en ataque en busca del empate, Enzo fue a disputar una pelota aérea, pero en el intento quedó tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor en la pierna derecha.

Aunque logró salir por sus propios medios, el volante miró al banco y pidió el cambio, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Argentina, a poco tiempo del próximo Mundial.

Por ahora, se espera el resultado de los estudios médicos para determinar si se trata de una lesión de gravedad o solo de una sobrecarga muscular.

Sin la cinta y con tensión interna

El partido también marcó otro dato llamativo: Enzo perdió la capitanía del equipo. Tras cumplir una sanción interna por sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid, el entrenador Liam Rosenior decidió devolverle la titularidad, pero no el brazalete.

En su lugar, el capitán fue Moisés Caicedo, en lo que se interpreta como una señal de que la relación entre el técnico y el argentino todavía atraviesa un momento de tensión.

Así, el regreso de Enzo dejó un sabor agridulce: volvió al equipo, pero terminó con dolor y en medio de un contexto interno que sigue generando interrogantes.