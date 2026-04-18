Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 ABR 2026 | 27º
X
Somos Deporte

Alarma en la Selección Argentina: Enzo Fernández pidió el cambio en el final de Chelsea-Manchester United

El volante volvió a jugar con el club londinense pero en el cierre tuvo que ser sustituido.

Hoy 18:50

El regreso de Enzo Fernández en el Chelsea dejó más preocupación que certezas. El mediocampista jugó desde el arranque en la derrota 1-0 ante el Manchester United, pero terminó el partido con molestias físicas y sin la cinta de capitán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sobre el final del encuentro, con su equipo lanzado en ataque en busca del empate, Enzo fue a disputar una pelota aérea, pero en el intento quedó tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor en la pierna derecha.

Aunque logró salir por sus propios medios, el volante miró al banco y pidió el cambio, lo que encendió las alarmas tanto en su club como en la Selección Argentina, a poco tiempo del próximo Mundial.

Por ahora, se espera el resultado de los estudios médicos para determinar si se trata de una lesión de gravedad o solo de una sobrecarga muscular.

Sin la cinta y con tensión interna

El partido también marcó otro dato llamativo: Enzo perdió la capitanía del equipo. Tras cumplir una sanción interna por sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid, el entrenador Liam Rosenior decidió devolverle la titularidad, pero no el brazalete.

En su lugar, el capitán fue Moisés Caicedo, en lo que se interpreta como una señal de que la relación entre el técnico y el argentino todavía atraviesa un momento de tensión.

Así, el regreso de Enzo dejó un sabor agridulce: volvió al equipo, pero terminó con dolor y en medio de un contexto interno que sigue generando interrogantes.

TEMAS Premier League Selección Argentina de Fútbol Chelsea FC Enzo Fernández

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comisionado municipal habría hecho desaparecer más de $ 100 millones con viviendas sociales "fantasmas"
  2. 2. “Siempre sostuvo a sus alumnos”: dolor en las redes por la muerte de un conocido docente
  3. 3. El tiempo para este sábado 18 de abril en Santiago del Estero: anuncian un sábado cálido y con cielo mayormente nublado
  4. 4. No pudo ser para el Atlético de los argentinos: perdió por penales la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad
  5. 5. Tras las rejas por amenazar a su expareja y agredir a la hermana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT