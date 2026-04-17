El Chelsea de Enzo y Garnacho choca ante el United de Lisandro, por la Premier

Chelsea y Manchester United se enfrentarán este sábado desde las 16.00 en Stamford Bridge, por la fecha 33 de la Premier League 2025/26. Con objetivos altos pero presentes irregulares, ambos equipos se juegan mucho en un tramo decisivo de la temporada.

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El conjunto londinense atraviesa un momento complicado. Con cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, sumadas a la dura eliminación internacional frente a Paris Saint-Germain por un global de 8-2, las críticas no tardaron en aparecer. En ese contexto, el regreso de Enzo Fernández tras su suspensión aparece como una noticia clave para intentar levantar el nivel.

Chelsea se ubica sexto, a siete puntos de la zona de Champions League, por lo que necesita sumar con urgencia para no perder terreno en la pelea por los puestos europeos.

Del otro lado, Manchester United también llega golpeado. El equipo dirigido por Michael Carrick viene de caer 2-1 ante Leeds United, en un partido que dejó además la expulsión de Lisandro Martínez, quien recién volvía tras una larga inactividad.

A pesar del traspié, los Red Devils se mantienen terceros con 55 puntos, igualados con Aston Villa y apenas tres por encima de Liverpool, por lo que una victoria en Londres sería clave para sostenerse en puestos de clasificación.

Con presión de ambos lados, el duelo promete ser intenso y determinante en la pelea por la próxima Champions League.

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