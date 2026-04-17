Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de su luna de miel en Aruba

Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebran su luna de miel en Aruba, un destino caribeño exclusivo.

Hoy 23:19

Tras su reciente matrimonio, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron embarcarse en una luna de miel incomparable en Aruba, un destino conocido por sus playas de arena blanca y paisajes paradisíacos.

Este viaje llegó tras meses de arduo trabajo, especialmente después de una intensa temporada en Carlos Paz. En diciembre, los preparativos para su reservado casamiento mantuvieron a la pareja ocupada, pero finalmente encontraron el momento ideal para su escapada romántica.

En sus redes sociales, los recién casados compartieron un video que muestra su alojamiento en el Aruba Ocean Villas, donde expresaron: “Luna de miel en el paraíso”. Este posteo se volvió viral entre sus seguidores.

El complejo de bungalows elegido es exclusivo para adultos, ofreciendo acceso directo al mar y vistas espectaculares del paisaje tropical. Cada unidad está diseñada con espacios amplios y una estética cálida, creando un ambiente perfecto para el descanso y la intimidad.

Las historias de Instagram de la pareja revelaron momentos especiales durante su estadía. En una imagen, se puede ver a Nicolás y Rocío dentro de su bungalow, reflejados en un vidrio y rodeados de la belleza natural del lugar.

Rocío también capturó la alegría de Nicolás mientras se zambullía en el mar Caribe, mostrando la complicidad y el cariño que comparten. Al darse cuenta de que ella lo grababa, él regresó a la orilla con una gran sonrisa.

Las publicaciones generaron una gran repercusión en redes sociales, con seguidores halagando tanto la pareja como el impresionante destino. Comentarios como “Qué pareja hermosa” y “Están en el paraíso” reflejan el entusiasmo de sus fans.