León XIV advirtió sobre una "burbuja" de la inteligencia artificial que podría generar conflictos y violencia

En Camerún, el Papa puso el foco en los riesgos de las nuevas tecnologías, pero también llamó a los jóvenes a usarlas, pero con responsabilidad.

Hoy 06:46

El papa León XIV dio una conferencia en la Universidad Católica de África Central, en Yaúnde, Camerún, en la que dejó varias declaraciones destacadas respecto al futuro de la inteligencia artificial (IA). El Sumo Pontífice advirtió que las nuevas tecnologías pueden generar "una sustitución progresiva de la realidad por una 'burbuja' que derive en conflictos, miedos y violencia".

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León no saca estas conclusiones de la galera. Paralelamente a ser el líder de la Iglesia Católica, es licenciado en matemáticas, además, actualmente está preparando un nuevo documento sobre la IA.

Además, al encontrarse en un ámbito educativo y al haber sido parte de el, destacó el rol de las universidades. "Mientras que muchos en el mundo parecen perder sus puntos de referencia espirituales y éticos, dejándose envolver por el individualismo, las apariencias y la hipocresía, la universidad es, por excelencia un lugar de amistad y cooperación, así como de introspección", dijo.

El rol de la fe frente a los desafíos actuales

Entonces, "urge considerar la fe en el marco de los escenarios culturales y los retos actuales, para que así resalte su belleza y credibilidad en los diferentes contextos, especialmente en aquellos más marcados por la injusticia, las desigualdades, los conflictos y la degradación material y espiritual", destacó Prevost.

A pesar de tener muy en cuenta los peligros de la IA, dejó un mensaje para los que estudiantes y profesores que escucharon atentamente la conferencia. Los cristianos "y sobre todo los jóvenes católicos africanos, no deben tener miedo a las cosas nuevas", señaló.

Otro de los puntos de vista negativos que dio el Sumo Pontífice sobre la IA es que "organizan de manera cada vez más invasiva nuestros entornos sociales". Por eso, resalta, las universidades deben ser "una formación humanística capaz de revelar las lógicas económicas, los prejuicios incorporados y las formas de poder que moldean la percepción de la realidad".