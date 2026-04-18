Termas de Río Hondo en alerta: cambios climáticos a partir de hoy Sábado 18 de abril de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta cálido con condiciones de lluvias en los próximos días. Los termenses deben prepararse para un fin de semana variable.

Hoy 08:01

En el día de hoy, los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 22.2 °C. La sensación térmica alcanza los 24.6 °C, gracias a la alta humedad del 83% que predomina en la región.

Con vientos del este-noreste a 9 km/h, la jornada se presenta agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución ante el aumento de la humedad.

Para mañana, el pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos, lo que podría afectar las actividades programadas por los termenses. Las temperaturas oscilarán entre los 20.4 °C y 26.4 °C, así que es aconsejable preparar los paraguas.

El lunes, la situación se tornará más complicada, ya que se esperan lluvias moderadas durante todo el día, con temperaturas más frescas que irán de 15.8 °C a 19.7 °C. Esta baja en la temperatura será notable respecto al fin de semana anterior.

En resumen, hoy Sábado 18 de abril de 2026, la temperatura mínima será de 19.4 °C y la máxima alcanzará los 29.5 °C. A partir de mañana, los termenses deberán estar atentos a las lluvias que marcarán el inicio de una semana más fresca y variable.