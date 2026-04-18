El femicida de Paola Chius fue condenado a prisión perpetua

Javier Ricardo "Flaco" Beltrán fue hallado responsable de la muerte de Paola Teresita Chius, en un hecho ocurrido el 6 de agosto de 2023.

Hoy 08:09

Madre de tres niños, Chius había desaparecido y días después apareció a unos pocos metros de la escuela del paraje Puente Negro, a 6 kilómetros de Colonia Dora, Avellaneda. "Asfixia por estrangulamiento" fue el informe de autopsia.

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El móvil no ha sido develado, pero los testigos, en especial Valeria Ponce, otra amante del mecánico, declaró en el juicio que Beltrán andaba enojado con la víctima.

Otra prueba concluyente serían los videos. En ellos, se lo veía a Beltrán al mando de una camioneta propiedad de un cliente. Habría buscado a Chius el domingo y luego descartó su cuerpo.

El 10 y 15 de agosto Ponce declaró en la policía. Indicó que tras separarse del policía, exmarido de Chius, inició una relación con el "Flaco". Afirmó que antes de agosto, le confió que "mataría a Chius por bronca, mentiras de la víctima y otros hombres". Detalló que el 6 de agosto la llamó a su celular y confirmó: "Ya la maté"; agregó que tenía su cuerpo desnudo en una 4x4. Aseguró Ponce que el mecánico la mantuvo callada con amenazas, o bien viralizaría fotos y videos teniendo sexo.

La última audiencia se ventiló el viernes, vía zoom. Desde la cárcel, Beltrán. No se trató de un fallo unánime. Los vocales, Luis Domínguez y Raúl Santucho votaron por la perpetua. No así Juan Carlos Storniolo, quien lo hizo por una condena a 25 años de prisión, ya que consideraría a la perpetua inconstitucional.

En los alegatos, la fiscal de Añatuya, María Emilia Ganem, requirió la pena máxima para el mecánico, al responsabilizarlo del homicidio de Chius y recurrir a una serie de artilugios para evadir a la Justicia, hasta desprenderse del cuerpo lejos de la población de los departamentos General Taboada y Avellaneda.

Por el contrario, el equipo de la defensa, con Gabriel Toloza a la cabeza, pidió la absolución "por el beneficio de la duda". Para el letrado, no hubo pruebas concluyentes, más el solo relato de la testigo Ponce, cuya transparencia y credibilidad puso en duda.

Conclusión, el tribunal merituó ambas posiciones y selló el futuro inmediato de Beltrán con la pena de prisión perpetua. Rápida, la defensa adelantó que ni bien conozca los fundamentos, acudirá ante un tribunal de alzada.