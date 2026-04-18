La Banda se asolea: condiciones ideales para hoy Sábado 18 de abril de 2026

Los bandeños pueden esperar un clima agradable y soleado durante el día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, el pronóstico indica cambios significativos en los próximos días.
Hoy, los bandeños disfrutan de un clima soleado con una temperatura actual de 21.3 °C, que se siente igual gracias a la baja humedad del 88%. El viento sopla a 14 km/h desde el noreste, lo que hace que la jornada sea perfecta para salir y disfrutar del aire libre.
Las temperaturas se elevarán durante el día, alcanzando un máximo de 31.5 °C. La mínima para hoy se espera que sea de 21.9 °C, lo que sugiere un inicio de jornada bastante cálido y agradable.
Sin embargo, a partir de mañana, el clima dará un giro notable. El pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 25.7 °C de máxima, lo que podría llevar a los bandeños a buscar refugio bajo techados.
El lunes, la tendencia de lluvias continuará, con una mínima que bajará a 15.2 °C y una máxima de solo 19.9 °C. Esto marcará un descenso significativo en las temperaturas, junto con la presencia de lluvias que podrían prolongarse durante el día.
En resumen, hoy los bandeños disfrutarán de un día soleado y cálido, pero deben prepararse para un cambio de clima a partir de mañana. El pronóstico para los próximos días muestra lluvias moderadas y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 25 °C a partir del domingo.