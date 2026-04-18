La Banda se asolea: condiciones ideales para hoy Sábado 18 de abril de 2026

Los bandeños pueden esperar un clima agradable y soleado durante el día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, el pronóstico indica cambios significativos en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños disfrutan de un clima soleado con una temperatura actual de 21.3 °C, que se siente igual gracias a la baja humedad del 88%. El viento sopla a 14 km/h desde el noreste, lo que hace que la jornada sea perfecta para salir y disfrutar del aire libre.

Las temperaturas se elevarán durante el día, alcanzando un máximo de 31.5 °C. La mínima para hoy se espera que sea de 21.9 °C, lo que sugiere un inicio de jornada bastante cálido y agradable.

Sin embargo, a partir de mañana, el clima dará un giro notable. El pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C de mínima y los 25.7 °C de máxima, lo que podría llevar a los bandeños a buscar refugio bajo techados.

El lunes, la tendencia de lluvias continuará, con una mínima que bajará a 15.2 °C y una máxima de solo 19.9 °C. Esto marcará un descenso significativo en las temperaturas, junto con la presencia de lluvias que podrían prolongarse durante el día.

En resumen, hoy los bandeños disfrutarán de un día soleado y cálido, pero deben prepararse para un cambio de clima a partir de mañana. El pronóstico para los próximos días muestra lluvias moderadas y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 25 °C a partir del domingo.