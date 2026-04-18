Ricky Martin arrasó en su primer show en Buenos Aires: hits, euforia y una noche inolvidable

El esperado regreso de Ricky Martin a Buenos Aires fue todo lo que sus fans soñaban. Un show que será recordado por todos los presentes.

Hoy 10:25

A tres años de su última visita, el ícono global de la música latina volvió a presentarse en Buenos Aires con su esperada gira mundial “Ricky Martin Live 2026”, un espectáculo que ya ha recorrido importantes escenarios internacionales con localidades agotadas y excelentes críticas.

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El tour comenzó el 7 de abril en Montevideo (Uruguay) y continuó el 10 de abril en Asunción (Paraguay). En Argentina, la gira tuvo paradas en Córdoba y Rosario para llegar luego a Buenos Aires, donde el artista se reencontró con miles de fans en su primer show que se convierte en uno de los grandes eventos internacionales más destacados del año.

Reconocido por brindar actuaciones en vivo que quedan grabadas en la memoria, el artista volvió a demostrar por qué es un verdadero showman. En este nuevo espectáculo, fusiona magistralmente los ritmos latinos y globales que marcaron su carrera, acompañados por impactantes coreografías y esa presencia escénica magnética que lo caracteriza.

Desde el primer minuto, el clima fue explosivo. Con un setlist cargado de clásicos como “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs” y “Vente Pa’ Ca”, Ricky hizo vibrar a miles de personas que no dejaron de cantar, saltar y ovacionarlo durante toda la noche.

El show estuvo acompañado por una imponente puesta en escena: luces, pantallas gigantes, coreografías milimétricas y una banda en vivo que potenció cada momento. Fiel a su estilo, el cantante combinó sus grandes hits con momentos más íntimos, donde se mostró cercano y agradecido con el público argentino.

“¡Qué lindo estar en casa!”, lanzó en uno de los pasajes más emotivos, generando una ovación ensordecedora. La química con sus fans fue total y se sintió en cada canción.

Además, hubo espacio para sorpresas y cambios de vestuario que elevaron aún más la intensidad del espectáculo, confirmando por qué Ricky Martin sigue siendo uno de los artistas más completos y vigentes de la música latina.

Así, el puertorriqueño dio el puntapié inicial a su paso por Argentina con una noche demoledora que dejó en claro que su reinado en los escenarios sigue intacto.