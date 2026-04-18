Los Pumas 7s se lo ganaron a Fiji sobre el final y están en semifinales en Hong Kong

Los Pumas 7s consiguió un triunfazo en el Seven de Hong Kong al imponerse por 24-17 frente a Fiji 7s y meterse entre los cuatro mejores del certamen tras un cierre cargado de tensión.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora mostró carácter para revertir un partido muy exigente y encontró la ventaja definitiva a falta de apenas un minuto. En un trámite parejo y cambiante, Argentina logró golpear en el momento justo y después sostuvo la diferencia con una defensa sólida en la última jugada.

Un factor clave en el desenlace fue la expulsión del fijiano Akuila Dranivotua, que dejó a su equipo con uno menos en los minutos finales. Los Pumas 7s supieron aprovechar esa superioridad numérica para inclinar la balanza en un cierre dramático.

Con este resultado, el conjunto argentino dejó atrás el golpe sufrido en la fase de grupos y ahora irá por más: en semifinales se medirá ante España 7s, con el objetivo de meterse en una nueva final en el circuito mundial.