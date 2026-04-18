Paula Chaves rompió el silencio y desmintió haber hablado mal del hijo de Ximena Capristo

En medio de un fuerte escándalo, la modelo negó las acusaciones sobre el hijo de la panelista y fue contundente en su descargo.

Hoy 10:30

El conflicto entre Paula Chaves y Ximena Capristo sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de las versiones que la señalaban por supuestos comentarios desafortunados sobre el hijo de la panelista, la modelo decidió romper el silencio y dar su versión, que fue difundida por Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“¡Por Dios! Es gravísimo lo que cuenta (Ximena). Jamás haría, ni opinaría, ni diría nada de un menor. (Te lo juro) por mis hijos”, fue una de las frases más contundentes que Chaves le hizo llegar a la conductora, visiblemente molesta por la situación.

Lejos de quedarse ahí, Paula también apuntó contra Capristo y puso en duda su actitud: “Nuestro vínculo (por el de ella y el de su esposo, Pedro Alfonso) siempre fue con Gustavo Conti (marido de Ximena). Todos los años dice o hace algo por el estilo y no sé por qué. No entiendo por qué ella hace y dice esto. No puedo creerlo y siento que con esta acusacion, hay algo que tengo que decir. El que me conoce 10 minutos, lo sabe”.

Por su parte, la exparticipante de Gran Hermano mantuvo su postura: “Esa frase desafortunada que ella dijo sobre mi hijo, yo no la voy a decir porque el día de mañana le van a hacer bullying”, explicó, dando a entender que prefiere bajar el tono antes que seguir alimentando la polémica.

Indignada, pero firme, Ximena cerró con una frase picante que deja la puerta abierta a más cruces: “¡Vos sabés que lo dijiste! No te hagas la pelot... ahora porque muchos del medio, sabemos quién sos. Que te hagas la mosquita muerta, no quiere decir que lo seas. ¡Así que hacete cargo!“.