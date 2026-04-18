Mirtha Legrand reveló el problema de salud que le impide salir al aire en su programa

La estrella de la TV apareció públicamente para aclarar qué es lo que le sucede y por qué no puede estar al frente de su programa de los sábados por la noche.

Hoy 10:44

En medio de las especulaciones por su ausencia en la pantalla este sábado 18 de abril, Mirtha Legrand decidió llevar tranquilidad y contar en primera persona cómo se encuentra. A través de sus redes sociales, confirmó que no se trata de nada grave, sino de una situación pasajera.

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A través de su cuenta de X, escribió: “Como siempre les digo, la leyenda continúa… Solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau! ”. La conductora no solo calmó la preocupación de su público, sino que también dejó en claro que ya tiene previsto regresar a su clásico programa en los próximos días.

Según se supo en las últimas horas, la conductora no contó con la aprobación de su médico de cabecera para presentarse en La Noche de Mirtha (eltrece), a raíz de un cuadro gripal leve que requería reposo. La decisión, lejos de ser preventiva, apuntó a evitar que se exigiera de más y pudiera recuperarse en buenas condiciones. Una fuente cercana a La Nación explicó: “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien ”.

Sin embargo, su compromiso con el trabajo quedó en evidencia hasta último momento, ya que habría intentado sostener su presencia en el programa pese a las recomendaciones. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, detallaron. Previo al posteo, desde su entorno llevaron tranquilidad al asegurar que se encontraba animada y enfocada en mejorar para retomar cuanto antes su rutina habitual.