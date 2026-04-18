El PJ santiagueño celebró su congreso anual y llamó a “reconstruir el peronismo con la gente adentro”

Se trató del duodécimo congreso realizado de manera ininterrumpida, un dato que, según José Emilio Neder, refleja el sostenimiento de la vida democrática interna del peronismo provincial.

Hoy 13:09

En el marco del congreso anual ordinario del Partido Justicialista de Santiago del Estero, el presidente partidario José Emilio Neder destacó la continuidad institucional del espacio y planteó la necesidad de una renovación profunda de cara a los desafíos actuales del país.

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Se trató del duodécimo congreso realizado de manera ininterrumpida, un dato que, según Neder, refleja el sostenimiento de la vida democrática interna del peronismo provincial. En ese sentido, confirmó que el partido avanzará hacia elecciones internas previstas para marzo del próximo año.

Congreso Provincial del Partido Justicialista 2026

Durante su discurso, el titular del PJ local definió el contexto actual como un “momento histórico” que interpela al peronismo a ser más participativo y a generar nuevas ideas sin perder de vista su identidad. “Es tiempo de recordar nuestra historia, pero también de adaptarla a los tiempos actuales”, expresó, al tiempo que remarcó la necesidad de impulsar una construcción política “con la gente adentro” y con un Estado presente que recupere la confianza social.

Neder también hizo referencia a errores del pasado, al sostener que el peronismo debe hacer una autocrítica y construir a partir de esas falencias para no repetirlas. “Tenemos que hacer una mea culpa, pero también proyectar hacia adelante con responsabilidad”, afirmó.

En su mensaje, reivindicó los valores históricos del movimiento fundado por Juan Domingo Perón, al destacar la defensa de los derechos de los trabajadores y la importancia de un país con justicia social. Asimismo, llamó a retomar un rol protagónico con “ideas revolucionarias” y una fuerte apuesta a la educación pública y a los nuevos desafíos tecnológicos, como la inteligencia artificial.

Congreso Provincial del Partido Justicialista 2026

Por otra parte, el dirigente no eludió el análisis del escenario nacional, al que calificó como preocupante. En ese sentido, cuestionó la gestión actual al señalar que “gobierna a espaldas de la gente” y advirtió sobre el impacto de la paralización de la obra pública, a la que vinculó con el aumento de las asimetrías en el país.

Finalmente, se mostró confiado en la capacidad del peronismo para revertir la situación: “Será difícil en lo inmediato, pero el peronismo lo va a hacer, como lo ha hecho siempre”, concluyó.