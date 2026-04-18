La respuesta de Thiago Almada sobre si jugaría en Boca cuando vuelva a la Argentina

El campeón del mundo contó que mantiene contacto permanente con Juan Román Riquelme, a quien considera un ídolo.

Hoy 16:21

El futuro de Thiago Almada en el fútbol argentino siempre genera expectativa, y más aún por su vínculo con Boca Juniors. Sin embargo, el mediocampista fue contundente y despejó cualquier duda: si vuelve al país, su prioridad será Vélez Sarsfield.

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Nacido en Fuerte Apache, el mismo barrio de Carlos Tevez, Almada creció con admiración por Juan Román Riquelme, con quien hoy mantiene una relación cercana.

“Siempre hablo con Román, tenemos una linda amistad”, reconoció el actual jugador del Atlético de Madrid, aunque dejó en claro su postura de cara al futuro: “La prioridad la va a tener Vélez”.

El interés de Boca no es nuevo. Riquelme intentó sumarlo en más de un mercado de pases, pero el propio futbolista explicó los motivos de su decisión: “Le debo muchísimo a Vélez, por todo lo que me dio, lo que me brindó a mí y a mi familia. Me ayudó muchísimo”, afirmó.

De esta manera, el campeón del mundo en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 dejó en claro que su vínculo con el club de Liniers pesa más que cualquier otro interés.

La Bombonera, un estadio especial

Más allá de su postura, Almada no ocultó su admiración por el mundo Boca. En una entrevista reciente, eligió a La Bombonera como el estadio más imponente en el que le tocó jugar.

“Cuando jugamos con Vélez fue tremendo. Fuimos a penales y la cancha se venía abajo”, recordó, destacando la mística del escenario xeneize.

Por ahora, Almada sigue brillando en Europa, pero sus palabras ya marcan una hoja de ruta clara para el día que decida regresar al fútbol argentino.