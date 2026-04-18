Roger Nediani: “La ciudad la hacemos y la cuidamos entre todos”

Dichas actividades se realizaron el viernes a la tarde y contaron con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona.

Hoy 17:12

El intendente, Ing. Roger Elías Nediani, visitó los trabajos de recuperación de calles que realizó el municipio en el barrio Central Argentino Ampliación y luego participó en el Operativo de Integración Social que se realizó en la plaza de este populoso barrio bandeño.

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Dichas actividades se realizaron el viernes a la tarde y contaron con la presencia de autoridades del Ejecutivo y Legislativo Municipal y vecinos de la zona que fueron beneficiados con diferentes servicios gratuitos.

El Operativo de Integración Social estuvo a cargo de las secretarías de Gobierno, Coordinación y Desarrollo Territorial, Obras Públicas y Servicios Públicos, que pusieron a disposición de los vecinos personal y recursos de diferentes direcciones.

Los trabajos que efectuó el municipio durante toda la semana comprendieron los barrios Central Argentino Ampliación, Central Argentino 200 Viviendas y Nuevo Central Argentino.

Durante ese periodo, personal de Obras Públicas trabajó en la reparación de calles con aporte de base estabilizada, aporte de suelo y perfilado. También colocaron 50 puntos lumínicos, reflectores en la cancha de fútbol y en la plaza del barrio, cómo también bebederos.

Por su arte, personal de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza, desmalezado, descacharreo, erradicación de basurales y fumigación, para dejar en óptimas condiciones este sector y prevenir la proliferación de mosquitos y alimañas.

El día viernes, el Operativo de Integración Social culminó con servicios gratuitos de salud, asistencia social, asesoramiento, actividades recreativas para los más pequeños, radio comunitaria, merienda saludable y entrega de pelotas de fútbol.

En la ocasión, el intendente Ing. Roger Elías Nediani destacó lo siguiente: “Durante toda la semana trabajamos en el barrio Ampliación Central Argentino

y parte del Central Argentino 200 Viviendas. Lo que venimos haciendo es complementando los trabajos

que tienen que ver con el mejoramiento de calles, con aporte de suelo, aporte de base estabilizada, perfilado, reposición de luminarias y la reconversión lumínica paralela que va haciendo de forma parcial, no total.

Lo que pretendemos con estos operativos es ir transformando

todo lo que eran luces de sodio, las luces de color naranja, por modernas luminarias LED blancas que economizan energía, mejoran la iluminación y cuidan el medio ambiente.

Es decir que todas las acciones que llevamos a cabo desde el municipio tienen que ver con lograr un ambiente sustentable. Es por eso que estos trabajos también son articulados

con trabajos de servicios públicos, desmalezamiento, erradicación de minibasurales, concientización y hablar con los vecinos a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial”.

Agregó: “Lo que venimos haciendo es también un gran trabajo de difusión, de toma de conciencia del cuidado del ambiente, del cuidado de la limpieza de los barrios, del cuidado de las lámparas que nos cuesta muchas veces reponerlas.

Es decir, ir tomando conciencia entre todos y trabajando articuladamente en este caso municipio y vecinos para cuidar el patrimonio municipal que es de todo, como siempre digo.

Todo esto que estamos haciendo hoy en este barrio y que venimos haciendo en los barrios anteriores, como bien lo saben la comunidad, es un trabajo articulado entre el municipio y los vecinos.

Por eso siempre pido colaboración y que seamos custodios del patrimonio de todos los vecinos.

Además, hemos venido con diferentes áreas de Desarrollo Social para culminar los trabajos de la semana con un

operativo de integración social.

En estos momentos, personal municipal está brindando atención médica, atención odontológica y respondiendo diferentes tipos de consultas.

Estamos muy contentos con todo el trabajo que se viene haciendo y lo vamos a seguir haciendo en diferentes barrios”.

“Quiero aprovechar la oportunidad y agradecer el trabajo de la Dirección de Juntas Vecinales y a la Junta Vecinal de este barrio. Está bueno que podamos trabajar juntos, juntas vecinales y el municipio.

De esta manera vamos viendo cuáles son las necesidades y marcando prioridades como siempre. No se puede hacer todo de una vez, pero la prioridad la tiene que marcar el vecino.

Entonces, cuando venimos a un barrio cómo este, hablamos con una junta vecinal conformada y consolidada, podemos escuchar cuáles son las necesidades en el orden de prioridad y en ese sentido lo hacemos y trabajamos.

La ciudad la hacemos y cuidamos entre todos. El gobierno, la conducción y el rumbo de una ciudad la tiene el intendente, pero si los vecinos no acompañan es difícil”, finalizó Nediani.

Por último, se informó que el próximo Operativo de Integración Social se realizará en el barrio Ampliación Primero de Mayo y los trabajos comenzarán el lunes 20 y culminarán el viernes 25, con un encuentro con servicios gratuitos de salud y asistencia social.