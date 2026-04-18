Irán amenazó con atacar a los buques en el estrecho de Ormuz: "Serán tomados como objetivos"

La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este sábado una dura amenaza al asegurar que atacará a cualquier buque que intente acercarse al estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles y estratégicos del mundo.

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El mensaje fue difundido por Sepah News, medio oficial del poderoso cuerpo militar iraní, en medio de un escenario de creciente tensión en Medio Oriente. Allí, además, se ordenó a las embarcaciones permanecer en sus posiciones de fondeo tanto en el golfo Pérsico como en el mar de Omán.

“Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, señaló el comunicado oficial, en una de las advertencias más severas emitidas en las últimas horas.

La amenaza genera fuerte preocupación internacional debido a la relevancia del estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula una parte importante del petróleo y gas que abastece a los mercados mundiales. Cualquier interrupción en esa zona suele impactar de manera inmediata en el precio del crudo y en la economía global.

El paso conecta al golfo Pérsico con el mar Arábigo y es utilizado diariamente por buques petroleros y comerciales de distintas naciones. Por ese motivo, cada escalada militar en la región es seguida de cerca por gobiernos, empresas navieras e inversores.

Hasta el momento no se reportaron incidentes directos, aunque la advertencia iraní volvió a elevar la tensión en una zona considerada clave para la seguridad energética mundial.