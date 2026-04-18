Sufre Paraguay: Diego Gómez se lesionó en la Premier League y preocupa a semanas del Mundial

El mediocampista salió con visibles gestos de dolor tras una acción desafortunada y genera incertidumbre en la selección de Alfaro.

Hoy 17:40

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 empieza a generar tensión en varias selecciones, y Paraguay encendió una señal de alerta tras una preocupante situación en Europa.

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El protagonista es Diego Gómez, quien no pudo completar el partido entre Tottenham y Brighton & Hove Albion, que terminó 2-2, luego de sufrir una fuerte caída que le provocó dolor en la rodilla izquierda.

La jugada se produjo cuando el mediocampista fue a disputar una pelota aérea, cayó de manera incómoda y su pierna sufrió una torsión que generó inmediata preocupación. Gómez abandonó el campo visiblemente afectado, con gestos de dolor que encendieron las alarmas.

Desde la Selección de Paraguay siguen de cerca la evolución del futbolista y aguardan el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión. La situación no es menor, teniendo en cuenta su importancia dentro del equipo.

El volante de 23 años atraviesa un gran presente en Europa, donde venía consolidándose tras su crecimiento sostenido desde sus inicios en Libertad, su paso por la MLS y su posterior transferencia al Viejo Continente por una cifra cercana a los 13 millones de euros.

En este contexto, el entrenador Gustavo Alfaro sigue de cerca la evolución del jugador, ya que podría perder a una pieza clave de cara al debut mundialista.

Paraguay tiene previsto su estreno en el torneo el 12 de junio ante Estados Unidos, por lo que el margen de recuperación es ajustado y cualquier lesión de consideración representa un serio dolor de cabeza en la planificación.

Por ahora, todo queda sujeto a los estudios médicos, mientras crece la incertidumbre en torno a una de las figuras que ilusionan a la Albirroja.