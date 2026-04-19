Brutal choque en ruta 92: motociclista perdió el labio y dientes tras colisionar con un auto

Un violento siniestro vial se registró en los primeros minutos de este domingo sobre la Ruta Provincial 92, a metros de la Avenida General Paz.

Hoy 09:47

Un accidente dejó como saldo a un hombre de 54 años con heridas de gravedad en su rostro tras impactar contra un automóvil que intentó realizar una maniobra de giro.

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El siniestro ocurrió en los primeros minutos de este domingo entre un automóvil Volkswagen Nivus y una Motomel Skua 150cc.

Según el relato del conductor del rodado mayor, Juan Carlos Ledesma (55), circulaba en sentido este – oeste y se orilló a la banquina para girar a la izquierda, sin percatarse de que detrás venía la motocicleta.

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Ledesma indicó que el rodado menor circulaba sin luces, por lo cual no pudo percatarse de su cercanía, lo que provocó que el impacto fuera inevitable contra el guardabarros delantero izquierdo del auto.

El motociclista, Miguel Ferreira (54) domiciliado en el Barrio La Merced, sufrió la peor parte. Según el informe médico del Dr. Funes Osvaldo, ingresó al nosocomio local con fractura cráneo-facial, pérdida del labio inferior y pérdida de piezas dentales.

Debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado de urgencia a un centro de salud de mayor complejidad de la ciudad Capital, aunque se informó que ingresó consciente y, de momento, fuera de peligro de muerte.