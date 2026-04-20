Dos hombres de negro ingresaron a Gran Hermano y hubo un castigo que sacudió toda la casa

La calma se rompió por completo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de una situación inesperada que derivó en una sanción colectiva que impacta de lleno en la convivencia.

Hoy 05:41

Todo comenzó cuando desde el exterior se escucharon gritos con información sensible sobre el juego. En ese momento, uno de los participantes decidió quedarse unos segundos más en el patio, intentando comprender el mensaje, en lugar de retirarse de inmediato como indican las reglas.

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La reacción de la producción fue contundente. Minutos después, dos hombres vestidos de negro ingresaron a la casa, generando desconcierto entre los jugadores y marcando el inicio de una medida disciplinaria que nadie esperaba.

Con un tono mucho más duro de lo habitual, la voz del reality anunció: “He decidido aplicar una sanción y les anticipo: será colectiva. Sepan que no lo lamento en absoluto. Se merecen la decisión”.

A partir de ahora, los participantes no podrán utilizar el gimnasio ni la pileta, tendrán reducido el presupuesto semanal para las compras y contarán con solo una hora diaria de agua caliente.

Tras el anuncio, el clima interno se volvió tenso. Nazareno tomó la palabra y reconoció que fue él quien permaneció en el patio al escuchar el grito. Según explicó, intentó entender lo que decían desde afuera, pero su accionar terminó perjudicando a todo el grupo.

La confesión lo dejó expuesto frente a sus compañeros, en una semana clave en la que además se encuentra en placa. Como si fuera poco, el episodio reactivó conflictos internos y puso bajo la lupa su vínculo con Titi.

Con el castigo ya en marcha y la desconfianza en aumento, la casa atraviesa uno de sus momentos más sensibles y todo indica que la convivencia será cada vez más difícil.

Quiénes lograron bajar de placa en Gran Hermano y cómo quedó la definición rumbo a la eliminación

En una nueva gala cargada de tensión en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), el conductor Santiago del Moro confirmó qué participantes lograron escapar de la placa de nominados en la previa a la eliminación de este lunes.

La noche avanzó con expectativa hasta que se conocieron los resultados del voto del público. El primero en salir de la zona de riesgo fue Eduardo, quien acumuló la menor cantidad de votos negativos y aseguró su continuidad en el reality.

Minutos después, Tamara también recibió la noticia que esperaba: gracias al respaldo de la audiencia, logró bajar de placa y mantenerse una semana más dentro de la casa.

El último en ser salvado fue Zunino, completando así el grupo de participantes que lograron descomprimir su situación en esta instancia clave del juego.

De esta manera, la placa definitiva quedó reducida a tres jugadores que siguen en peligro de eliminación: La Maciel, Martín y Nazareno. Uno de ellos deberá abandonar la casa en la próxima gala, en una definición que promete ser determinante para el rumbo del reality.