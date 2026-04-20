Apresan a "puntera" boliviana que durmió en Pinto con 106 kg de cocaína incautada en Ceres

La boliviana tiene una hija menor y le fue dictada la preventiva. Fue detenida con U$S 33.000. Hay una tercera persona prófuga.

Hoy 06:41

Una mujer boliviana fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, sindicada de ser la "puntera" que transportó 106 kilos de cocaína y de haber pasado la noche, junto al conductor de la 4 x 4 con la droga, en un hotel en Pinto, departamento Aguirre.

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Se trata de E.I.M., apresada cuando intentaba embarcar hacia su país junto a su hija menor y U$S 33.000 en su equipaje. Ello también dio lugar al inicio de una causa en el fuero Penal Económico por presunto contrabando de divisas.

Según la investigación, la mujer habría actuado como "guía" o "puntera" de una camioneta de alta gama que en noviembre transportó 106 kilogramos de cocaína por la Ruta Nacional N° 34, Ceres. También fue detenido y se encuentra imputado el conductor del vehículo, J.B.M.B.

De acuerdo con el fiscal federal Jorge Gustavo Onel, la boliviana gestionó, financió y materializó la adquisición del vehículo utilizado para el traslado del estupefaciente.

La camioneta fue comprada entre octubre y noviembre de 2025 en Buenos Aires. La imputada contactó al vendedor a través de la plataforma digital Mercado Libre y abonó U$S 18.900, más una seña previa de $ 200.00.

Después, acompañó el recorrido iniciado el 28 de noviembre desde el Norte del país y actuó como "puntera", es decir, guiando el trayecto.

También se acreditó que, pocas horas antes del secuestro de la droga, la mujer llegó en un automóvil Toyota Corolla de su propiedad a un hotel sobre el kilómetro 495 de la ruta 34, en Pinto, Santiago del Estero, y se hospedó en una habitación contigua a la del conductor.

El 30 de noviembre cayó el conductor y le fueron secuestrados los 106 kilos de cocaína, en Ceres, Santa Fe. Una camioneta Jeep Grand Cherokee ocultaba 100 panes de esa droga en el paragolpe trasero y los zócalos.

La Justicia de Santa Fe dispuso preventiva por 120 días para la boliviana. Si bien la defensa pidió domiciliaria, la respuesta fue no y se ordenó su alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal que permita la permanencia junto a su hija.