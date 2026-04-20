Natalie Portman anunció su embarazo y espera su primer hijo con Tanguy Destable

La reconocida actriz confirmó la noticia en una entrevista, donde expresó su emoción y reflexionó sobre la maternidad, la gratitud y esta nueva etapa de su vida personal.

Hoy 07:15

La actriz Natalie Portman confirmó que está embarazada y espera su tercer hijo, el primero junto a su actual pareja, el productor musical francés Tanguy Destable. La noticia fue revelada en una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar.

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La protagonista de Black Swan, de 44 años, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Estamos muy emocionados. Me siento profundamente agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, afirmó.

Portman, quien es hija de un médico especializado en fertilidad, reflexionó también sobre las dificultades que pueden atravesar muchas personas en relación con el embarazo. “Crecí escuchando lo difícil que puede ser quedar embarazada. Tengo personas cercanas que lo han pasado mal, por lo que intento ser respetuosa con eso. Es algo hermoso, pero no siempre es sencillo”, señaló.

La actriz destacó además que vive este proceso con una mayor conciencia y tranquilidad: “Hay una gratitud que cuando sos joven no siempre entendés. Ahora tengo más claro quién soy, con quién quiero compartir mi tiempo y qué energías quiero a mi alrededor. Eso hace que la experiencia sea hermosa cada día”. También deslizó que podría tratarse de su último embarazo, por lo que busca disfrutarlo plenamente.

Natalie Portman

En cuanto a su estado físico, aseguró sentirse con más energía de lo esperado y comentó que mantiene una rutina activa, que incluye natación y ejercicios como Gyrotonics.

Portman ya es madre de dos hijos fruto de su relación anterior con el coreógrafo Benjamin Millepied.

En el plano profesional, la actriz tiene importantes proyectos en camino. Próximamente protagonizará The Gallerist, producida por MountainA, la compañía que cofundó junto a Sophie Mas en 2020. Además, finalizó el rodaje de Good Sex, que se estrenará en 2027.