Martín Soria cargó contra Milei en el Senado: lo llamó “payaso”, “desestabilizado” y “Chucky mal diagnosticado”

El senador justicialista cuestionó al Presidente por sus denuncias sobre supuestos intentos de golpe de Estado y lo acusó de banalizar un tema de extrema gravedad institucional.

Hoy 17:42

El senador nacional Martín Soria protagonizó este jueves un duro discurso en el Senado durante una cuestión de privilegio, en la que apuntó contra el presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre un supuesto intento de golpe de Estado en el país.

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Al inicio de la sesión especial, el legislador del bloque Justicialista calificó al mandatario como “payaso”, “papanatas”, “desestabilizado” y “Chucky mal diagnosticado”, al tiempo que cuestionó que haya denunciado en reiteradas ocasiones presuntos intentos de desestabilización desde su llegada a la Casa Rosada.

“No se puede tomar a la ligera que un presidente en democracia denuncie que hay un golpe de Estado en marcha”, sostuvo Soria, quien consideró que ese tipo de afirmaciones revisten una “extrema gravedad institucional”. Además, criticó que, a su entender, el Senado normalice ese tipo de declaraciones.

El exministro de Justicia afirmó que Milei ya denunció en varias oportunidades supuestos intentos de golpe desde que asumió la Presidencia y aseguró que se trata de acusaciones infundadas. En ese contexto, también ironizó sobre las tensiones internas dentro del oficialismo y mencionó las diferencias surgidas en torno a la designación de jueces y el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Durante su intervención, el senador sostuvo que “el único desestabilizado es el presidente” y cuestionó al Gobierno por lo que considera una utilización política de conceptos vinculados a los golpes de Estado, recordando especialmente el impacto que tuvo el golpe militar de 1976 en la historia argentina.

Soria también dirigió críticas a la situación económica y social del país. Según planteó, “el único golpe de Estado que está en marcha es el que sufren las familias argentinas y los trabajadores”, en referencia a las políticas impulsadas por la administración nacional.

Sobre el final de su exposición, el legislador cuestionó el viaje que Milei tiene previsto realizar a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas a la celebración de la independencia de ese país. En ese marco, volvió a lanzar críticas hacia el Presidente y su alineamiento internacional.

Las declaraciones de Soria se produjeron en una jornada legislativa marcada por fuertes cruces políticos y en medio de un clima de creciente confrontación entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición.