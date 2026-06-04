Milei celebró la aprobación de 74 pliegos judiciales y habló de un “hito” para la Justicia

El Presidente destacó la decisión del Senado de avanzar con los nombramientos y aseguró que representa el inicio de una etapa de reconstrucción institucional.

Hoy 17:48

El presidente Javier Milei celebró este jueves la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado y calificó la decisión como un paso fundamental para el fortalecimiento del Poder Judicial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Aunque no hizo referencia directa a María Verónica Michelli, cuya postulación había intentado retirar la Casa Rosada días atrás, el mandatario sostuvo que lo ocurrido en la Cámara alta constituye “un verdadero hito” y representa “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.

Uno de los primeros funcionarios en manifestarse tras la votación fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien agradeció públicamente al Presidente y a distintos actores políticos por haber impulsado el tratamiento de los nombramientos pendientes.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione”, expresó el funcionario, al destacar que muchos de los pliegos aprobados correspondían a postulantes que llevaban años esperando una definición pese a haber superado los procesos de selección.

Mahiques también resaltó el trabajo del secretario de Justicia, Santiago Viola, y consideró que la aprobación de los pliegos pone fin a una prolongada etapa de vacancias y demoras en el Poder Judicial.

Sin embargo, la sesión estuvo atravesada por fuertes tensiones políticas. Inicialmente, el acuerdo parlamentario contemplaba el tratamiento de unos 50 pliegos, pero durante el debate el oficialismo impulsó la incorporación de una cantidad mayor de nombramientos, lo que generó cuestionamientos por parte del peronismo y otros bloques opositores.

La situación derivó en un cuarto intermedio y una negociación entre los jefes de bancada. Finalmente, se alcanzó un consenso para avanzar con 74 postulaciones judiciales, entre ellas la de Michelli.

La candidatura de la magistrada fue tratada por separado debido a la controversia generada luego de que el Poder Ejecutivo intentara excluir su pliego del debate. No obstante, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sorprendió al anunciar que no acompañaría esa decisión.

Finalmente, el Senado aprobó el pliego de Michelli con 44 votos afirmativos y 18 negativos, permitiendo su avance dentro del proceso de designación.

La magistrada desarrolla su carrera en el Poder Judicial desde 1994 y actualmente se desempeña como secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata. Su postulación había obtenido previamente el respaldo de la Comisión de Acuerdos con el apoyo de legisladores de distintos espacios políticos.

La aprobación de los pliegos representa uno de los mayores movimientos de cobertura de vacantes judiciales de los últimos años y marca un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Senado en materia de designaciones judiciales.