“Agostina podría haber sido yo”: el estremecedor relato de una joven que denunció a Barrelier por un presunto secuestro

La abogada de la denunciante aseguró que su clienta fue engañada, retenida contra su voluntad y amenazada por el principal acusado del femicidio de Agostina Vega. El hecho habría ocurrido meses antes del crimen que conmocionó a Córdoba.

Hoy 17:46

La abogada Mónica Picco, representante de una joven que denunció a Claudio Barrelier, reveló detalles de un episodio ocurrido en mayo de 2025 que, según sostiene, expone un patrón de conducta del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

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De acuerdo con la letrada, la joven conoció a Barrelier en 2022 durante una reunión familiar, a través de una tía. Aunque en el momento de los hechos investigados tenía 20 años, el vínculo entre ambos se remontaba a varios años atrás.

“Él buscaba víctimas. Claramente esto fue un secuestro”, afirmó Picco al referirse al episodio denunciado.

Según la reconstrucción realizada por la defensa, Barrelier habría contactado a la joven con el argumento de que necesitaba que le guardara una importante suma de dinero. Como contraprestación, le habría ofrecido dos millones de pesos, propuesta que fue rechazada por la mujer.

La abogada relató que al día siguiente ambos volvieron a encontrarse y que, mediante engaños, el acusado logró llevarla hasta su vivienda. Una vez allí, la situación habría cambiado drásticamente.

“Cuando ingresan, Barrelier sacó un arma de una caja y le dijo: ‘¿A quién le pasaste la ubicación?’”, relató Picco.

Siempre según la denuncia, el hombre le quitó el teléfono celular y las llaves de la motocicleta para impedirle retirarse del lugar. Posteriormente, la habría obligado a desnudarse y la inmovilizó.

“Le dijo que se saque la ropa. La ata, le pone una cinta en la boca. Le dice: ‘Si te querés ir, te tenés que quedar así’”, aseguró la letrada.

A pesar de la situación, la joven logró liberarse por sus propios medios y escapar de la vivienda. Según el relato, salió corriendo y se refugió en una barbería cercana, donde recibió ayuda para comunicarse con la Policía.

“Ella se desata y logra salir corriendo como estaba. Se escondió en una barbería y ahí llamaron a la Policía”, explicó Picco.

La representante legal también hizo referencia a las secuelas emocionales que el episodio dejó en su clienta, especialmente tras conocerse el femicidio de Agostina Vega.

“Ella tuvo mucho miedo. Me dijo: ‘Agostina podría haber sido yo’”, reveló.

Finalmente, la abogada fue contundente al referirse a Barrelier, quien permanece detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años: “Este tipo es un monstruo”, concluyó.