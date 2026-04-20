Pettovello designó a su nuevo jefe de Gabinete tras la salida de Massaccesi

La ministra de Capital Humano nombró al abogado Mauro Esteban Brandi al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores, luego de la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación.

Hoy 07:37

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, designó a Mauro Esteban Brandi como nuevo jefe de Gabinete de la cartera, en reemplazo de Leandro Massaccesi, quien dejó su cargo a comienzos de abril en medio de una controversia por su inclusión en una nómina de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación.

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El nombramiento fue oficializado este lunes mediante una publicación en el Boletín Oficial, donde se estableció que Brandi asumió desde el 17 de abril de 2026 como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio.

El recambio se produjo luego de que Pettovello solicitara la renuncia indeclinable de Massaccesi el pasado 3 de abril. La decisión se aceleró tras la difusión de listados que incluían al entonces funcionario entre los beneficiarios de créditos para vivienda, lo que generó cuestionamientos internos y desgaste político.

Según trascendió, desde el entorno de la ministra señalaron que el conflicto no radicó en una irregularidad legal, sino en el impacto público de la situación y la falta de consulta previa sobre la conveniencia política de acceder al financiamiento. Además, remarcaron que se trató del único crédito dentro del ministerio otorgado con posterioridad al ingreso a la función pública.

En ese contexto, el Gobierno avanzó rápidamente con la designación de Brandi, quien tendrá a su cargo la coordinación administrativa del área, la gestión de documentación oficial y el seguimiento de políticas vinculadas a la transparencia dentro de la cartera.