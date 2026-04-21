Salta: Movimiento Palestra celebra 40 años en San Pedro y San Pablo

El Movimiento Palestra celebra su 40º aniversario invitando a todos los que formaron parte a unirse a la celebración de la fe.

Hoy 01:11

El 19 de abril de 1986, el Movimiento Palestra inició su trayectoria en la parroquia San Pedro y San Pablo en el sur de la capital jujeña, gracias a un grupo de jóvenes que decidieron abrazar la fe en Cristo como Camino, Verdad y Vida.

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Hoy, al conmemorarse el 40º aniversario de este significativo evento, se extiende una invitación a todos aquellos que alguna vez formaron parte del movimiento para que se unan en la celebración de este momento de alegría y gozo en Cristo resucitado.

La celebración principal se llevará a cabo con una misa de acción de gracias a partir de las 19:00 horas en la sede del Movimiento, ubicada en avenida Almirante Brown y Zegada.

Durante la ceremonia, se destacará la importancia del Movimiento Palestra en la formación espiritual de sus integrantes y su contribución a la comunidad local.

Al finalizar la misa, los asistentes podrán compartir un brindis, fomentando así la camaradería y el reencuentro entre los miembros y amigos del Movimiento.

La invitación está abierta a todos los que han sido parte del Movimiento Palestra, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde su última participación, reafirmando la idea de que la comunidad de fe siempre está unida.