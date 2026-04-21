A través de un comunicado oficial, el colegio Santo Tomás de Aquino aclaró que no se encontraron armas en la institución

Se indicó que la situación estuvo vinculada a alumnos y fue abordada de manera inmediata bajo los protocolos vigentes, con intervención de la Fiscalía de turno y conocimiento del servicio de enseñanza privada.

Hoy 10:42

El Instituto Santo Tomás de Aquino llevó tranquilidad a la comunidad educativa luego de las versiones que circularon en distintos medios sobre un presunto hallazgo de armas de fuego dentro del establecimiento.

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A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que “no se han encontrado armas dentro de la institución educativa” y que la situación registrada el día anterior estuvo vinculada a alumnos, siendo abordada de manera inmediata y conforme a los protocolos vigentes.

Según informaron, se dio intervención a la Fiscalía de turno y se notificó al Servicio Provincial de Enseñanza Privada, en el marco de las actuaciones correspondientes.

Asimismo, señalaron que las familias de los estudiantes involucrados fueron debidamente informadas y que se continúa trabajando en el acompañamiento de cada caso “con seriedad y el cuidado que la situación requiere”, priorizando el bienestar integral de la comunidad educativa.

Desde la institución también expresaron preocupación por la difusión de versiones inexactas, señalando que estas “no contribuyen al cuidado de la comunidad y generan una alarma innecesaria”.

En ese sentido, solicitaron a los medios de comunicación y a la sociedad en general actuar con responsabilidad, evitando la desinformación y resguardando los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo referido a su intimidad e identidad.

Finalmente, el establecimiento indicó que se reserva el derecho de iniciar acciones legales ante la difusión de información falsa o que vulnere derechos de los estudiantes, y remarcó que se trabaja de manera articulada con otras instituciones educativas del Arzobispado de Santiago del Estero.

En el comunicado también destacaron que se vienen desarrollando espacios de acompañamiento, escucha activa y fortalecimiento del vínculo entre escuela y familia, con el objetivo de contener a los estudiantes y acompañar sus realidades.

“La construcción de la paz se realiza en lo cotidiano, a través del respeto, el diálogo y la presencia adulta responsable”, expresaron, reafirmando el compromiso de la institución con un ambiente seguro y de cuidado.