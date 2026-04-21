Un prefecto correntino falleció en el puerto de Barranqueras

Un efectivo de la Prefectura Naval Argentina fue encontrado sin vida en el puerto de Barranqueras mientras cumplía funciones de guardia.

Hoy 04:01

En un trágico suceso ocurrido en el acceso al puerto de Barranqueras, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina fue hallado sin vida mientras realizaba su servicio. El agente, identificado como Jerónimo de la Cruz Aguirre, se encontraba cumpliendo funciones en el puesto de guardia N° 1.

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Según las fuentes oficiales, se determinó que Aguirre efectuó un disparo con su arma reglamentaria en el sanitario del puesto, lo que generó una rápida respuesta del sistema de emergencias 911.

El aviso inmediato permitió la intervención de personal de salud y efectivos de la Policía del Chaco, quienes llegaron al lugar para atender la situación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el efectivo ya había fallecido.

Aguirre era oriundo de la provincia de Corrientes, y su muerte ha conmocionado a la comunidad local y a sus colegas en la fuerza. Las autoridades se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias de este trágico evento.

La causa del hecho ha sido asignada a la Fiscalía Federal de Resistencia, bajo la dirección del Dr. Marcelo Burela, quien ha dispuesto la intervención del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional Argentina para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

Este incidente subraya la importancia de la seguridad y la salud mental de los efectivos que cumplen funciones en áreas de riesgo, así como la necesidad de protocolos adecuados en situaciones de emergencia.