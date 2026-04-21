Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna declara este martes y Luque podría volver a comparecer

La hija del “Diez” expondrá tras la suspensión de su testimonio en la audiencia anterior, mientras el neurocirujano evalúa pedir la palabra para refutar a los testigos y sostener su defensa.

Hoy 08:07

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una jornada clave con la declaración de su hija, Gianinna Maradona, en el marco de la tercera audiencia del proceso que investiga las responsabilidades por su fallecimiento.

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Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la testimonial de Gianinna había sido suspendida en la jornada anterior y se espera que finalmente pueda concretarse ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

La audiencia, prevista entre las 10 y las 17 horas, contará además con otros tres testigos clave: el comisario Lucas Farías, el jefe policial de zona norte Lucas Rodrigo Borge y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez.

En paralelo, el principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, podría solicitar volver a comparecer para refutar los dichos de los testigos, como parte de su estrategia de defensa en la causa.

Durante audiencias previas, los primeros en ingresar a la vivienda del country San Andrés, en Tigre, aportaron detalles sobre el estado en que fue hallado el exfutbolista el 25 de noviembre de 2020. Borge señaló que Maradona estaba cubierto con una sábana y presentaba el abdomen “muy hinchado”.

Por su parte, Farías describió la escena como la presencia de un “bulto prominente” sobre la cama, al ingresar al domicilio tras ser alertado por una descompensación del exentrenador.

En ese contexto, Luque ya dejó en claro su postura ante el tribunal. En su declaración, negó que Maradona haya atravesado una agonía prolongada y sostuvo que “no estaba hinchado”. Además, expresó: “A Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”.

El neurocirujano está imputado por presunto homicidio simple con dolo eventual, junto a otros profesionales de la salud: la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico Pedro Di Spagna y la jefa de cuidados domiciliarios Nancy Forlini.

El proceso judicial avanza así en una etapa determinante, con testimonios que podrían resultar clave para establecer si existió negligencia médica en los últimos días de vida del ídolo argentino.