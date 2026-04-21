"Ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones”: una acusación de Trump pone en duda las conversaciones con Irán

El mensaje ocurre mientras crece la expectativa por el curso de las negociaciones; ninguna de las partes ha confirmado cuando podrían darse, pero algunos funcionarios aseguraron que los principales mediadores llegarán a Pakistán el miércoles por la mañana.

Hoy 09:32

A un día de expirarse la tregua entre Irán y Estados Unidos, el presidente Donald Trump acusó a la República Islámica de haber violado el cese al fuego en “numerosas oportunidades”, en un mensaje que pone en duda el curso de las negociaciones de paz con Teherán. Sin embargo, funcionarios regionales aseguraron en las últimas horas que ambos países han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones en Islamabad.

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“Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones”, apuntó Trump en un posteo de su red social Truth, que encendió algunas alarmas en torno al futuro de la tregua con Irán, cuyo vencimiento se espera para el miércoles por la noche.

Pese a las crecientes tensiones, Pakistán sigue adelante con los preparativos para una segunda ronda de conversaciones mientras el frágil alto el fuego pende de un hilo, en gran medida por las dudas acerca de la asistencia de la comitiva iraní a Islamabad.

Ni Estados Unidos ni Irán han confirmado públicamente cuándo tendrán lugar las conversaciones, y la televisión estatal iraní negó que algún funcionario ya estuviera en la capital de Pakistán.

Los mediadores encabezados por Pakistán recibieron confirmación de que los principales negociadores, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, llegarán a la ciudad capital a primera hora del miércoles para encabezar a sus equipos en las conversaciones, precisaron funcionarios regionales a AP, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y tras ello acusó a Irán de violar el alto el fuego “numerosas veces”.

Por su parte, el principal negociador de Irán afirmó que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado.

El alto el fuego de dos semanas empezó el 8 de abril y parecía probable que se extendiera si las conversaciones se reanudan según lo previsto.