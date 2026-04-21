El clima en Termas de Río Hondo: lluvias y temperaturas frescas para hoy Martes 21 de abril de 2026

Los termenses deberán prepararse para un día de lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados Celsius.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se enfrentarán a un día de ligeras lluvias que marcarán el inicio de una semana inestable. La temperatura actual en Termas de Río Hondo es de 15.4 °C, con una sensación térmica similar, lo que indica un ambiente fresco y húmedo.

El pronóstico para el día de hoy prevé lluvias moderadas a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C de mínima y 17.3 °C de máxima. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas podría hacer que los termenses se sientan un poco más fríos de lo habitual.

Para mañana, se anticipa que las lluvias continuarán en la región, con una mínima de 15 °C y una máxima que alcanzará solo los 15.9 °C. Este patrón de clima inestable parece persistir, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los habitantes.

El miércoles, las condiciones no mejorarán significativamente, ya que se esperan lluvias moderadas a intervalos nuevamente. La temperatura mínima se prevé en 14.4 °C y la máxima en 14.7 °C, lo que sugiere un día bastante fresco y húmedo para los termenses.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy Martes 21 de abril de 2026, muestra lluvias moderadas con una temperatura mínima de 15.4 °C y una máxima de 17.3 °C. Para los próximos días, se espera que las lluvias persistan, manteniendo a los termenses bajo un manto de humedad y frescura.