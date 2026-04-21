Estado delicado: un famoso torero español sufrió una brutal cornada durante una corrida en Sevilla

Morante de La Puebla debió ser intervenido de urgencia tras recibir una embestida en la plaza de la Maestranza. La herida, de alta complejidad, obligó a suspender su participación.

Hoy 08:28

El famoso torero español, José Antonio Morante Camacho, conocido como Morante de La Puebla, fue operado de urgencia este lunes luego de una corrida de toros en la plaza de la Maestranza, ubicada en el barrio español del Arenal de Sevilla, Andalucía. Morante de La Puebla se encuentra en “grave estado” tras recibir una fuerte embestida y cornada del animal de diez centímetros que le perforó el recto.

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Según se observa en el video, el torero quedó dolorido en el suelo mientras el animal lo pisoteaba en la zona lumbar al tiempo que él se llevaba la mano izquierda al glúteo donde aparecía un agujero pequeño en la taleguilla -calzón que forma parte del traje usado en la lidia por los toreros-.

Enseguida fue cargado por sus ayudantes hasta la enfermería. Los médicos que lo operaron afirmaron que la cornada le produjo un cuadro médico de gravedad.

“Herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retrorectal”, detalló el parte de la enfermería de la Plaza de la Maestranza. Y agregó: “Le impide continuar la lidia”.

El torero español Borja Jiménez se hizo cargo de la lidia del toro y llevó su montera a la puerta de la enfermería en homenaje a Camacho, según informó ABC.

No es la primera vez que el torero sufre una lesión de esta gravedad. En agosto de 2025, durante las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra, recibió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor. A este antecedente se suma el de agosto de 2013, cuando otra cornada en el muslo izquierdo le provocó severos destrozos musculares.

Plaza de la Maestranza

Considerada la segunda plaza más importante de España después de Las Ventas en Madrid, la Plaza de la Maestranza alberga hasta el 27 de septiembre la temporada taurina de Sevilla.

Según la página On Sevilla, se organizaron veinticinco festejos de abono distribuidos en dieciocho corridas de toros -incluyendo las de la Feria de Abril, el Corpus y la Feria de San Miguel-, una de rejones y seis novilladas. Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, torearán en cuatro corridas.