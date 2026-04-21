Santiago del Estero suma nuevos casos de chikungunya y ya son 47 en medio del brote

El aumento de contagios se mantiene en todo el país y el NOA concentra la mayor cantidad. A nivel nacional ya son 837 los confirmados y probables.

Hoy 08:47

El avance de la fiebre chikungunya en el país también impacta en Santiago del Estero, donde ya se registran 47 casos confirmados, en el marco de un brote que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

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Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, el total de casos en Argentina asciende a 837, tras la notificación de 268 nuevos contagios, con una marcada aceleración desde las primeras semanas de 2026.

La región más afectada es el NOA, que concentra el 93% de los casos, con un total de 782. En ese contexto, Salta lidera ampliamente con 494 contagios, seguida por Tucumán (144) y Jujuy (80), mientras que Santiago del Estero se posiciona también entre las provincias con circulación activa del virus.

Del total nacional, 746 casos son autóctonos y 91 corresponden a personas con antecedentes de viaje a países como Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

Boletín Epidemiológico Nacional

En otras regiones del país, los números son menores pero muestran una tendencia en aumento. En la Región Centro, Buenos Aires registra 28 casos, Córdoba 14 y CABA 7, mientras que otras provincias presentan cifras más bajas.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico, con el objetivo de detectar cambios en la circulación viral y fortalecer la respuesta sanitaria.

Además, se recomienda a los equipos de salud aplicar métodos de diagnóstico temprano, como qRT-PCR y ELISA, en pacientes con síntomas recientes, para mejorar la detección y control de la enfermedad.

La fiebre chikungunya es transmitida por el mosquito Aedes aegypti y puede provocar fiebre alta y fuertes dolores articulares, por lo que las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención, principalmente la eliminación de criaderos.