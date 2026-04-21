A un año de la muerte del papa Francisco, García Cuerva reiteró la posibilidad de que León XIV visite la Argentina

"Ojalá que así sea, porque va a ser otra posibilidad que el pueblo argentino todo unido lo reciba", afirmó el arzobispo de Buenos Aires sobre la chance de que el actual Sumo Pontífice venga al país.

Hoy 09:24

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, habló este martes respecto a la posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina.

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"¿Hay una posibilidad cierta que el papa León XIV venga a la Argentina? Sí, por supuesto. Pero no tengo más elementos que los que tenemos todos. Ojalá que así sea, porque va a ser otra posibilidad que el pueblo argentino todo unido lo reciba", expresó en diálogo con Radio La Red.

Además, se refirió al homenaje a Francisco en la Basília de Luján donde estarán los obispos y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, quien presidirá una ceremonia religiosa en la que estarán presentes miembros del Gabinete nacional y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Por la tarde, García Cuerva presidirá una misa en la Basílica de San José de Flores, el emblemático templo católico donde Jorge Bergoglio realizó su trayectoria en la ciudad de Buenos Aires.

"Tenemos que tener una economía con rostro humano, por eso digo que leer el magisterio de Francisco significa que tiene implicancias en la vida real y política, porque lo tiene la doctrina social de la iglesia", adelantó respecto a las palabras que brindará esta noche.

El arzobispo reconoció que el país no atraviesa un buen momento, y dijo que la Iglesia viene alertando respecto a la situación de los discapacitados y de los jubilados.

"Queremos estar al lado de los más pobres y de los que sufren, esto siempre fue así, no porque es este gobierno o el anterior, es siempre la misma tesitura: estar al lado de los que más sufren", remarcó.

Si bien evitó opinar respecto a la gestión del presidente Javier Milei, volvió a expresar su alerta respecto a que el Estado se retire de acompañar a los más vulnerables.

"Para muchos la presencia del Estado es la única garantía de poder todavía acceder a algunos derechos sociales", sentenció.