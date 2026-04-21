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Termas se pone en marcha: comienzan las Pruebas Libres de Motos con entrada gratuita

Desde este viernes arranca la actividad en el Autódromo Internacional con pilotos de todo el país y la región.

Hoy 16:29
Termas motos

El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo será escenario este fin de semana de la primera edición 2026 de las Pruebas Libres de Motos, un evento que reunirá a pilotos profesionales y amateurs de distintos puntos del país y países vecinos.

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La actividad comenzará este viernes 24 de abril, con tandas en pista desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, marcando el inicio de tres jornadas a puro motociclismo en uno de los circuitos más importantes de América Latina.

El cronograma continuará el sábado y domingo, días en los que los participantes girarán desde las 09 hasta las 18 horas, con un ritmo intenso y continuo durante toda la jornada.

Desde la organización destacaron que la entrada será libre y gratuita, lo que permitirá a los fanáticos disfrutar del espectáculo sin costo. El ingreso al predio se realizará por la puerta 1.

De esta manera, Termas de Río Hondo vuelve a posicionarse como epicentro del deporte motor, con un evento que promete acción en pista y una gran convocatoria durante todo el fin de semana.

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