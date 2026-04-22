El CCB presenta la muestra Arte-Identidad-Autonomía de ÑAN

El Centro Cultural del Bicentenario presenta la Muestra Arte-dentidad-Autonomía, a partir de este jueves 23 de abril a las 20 horas, en el Museo de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet, en el segundo piso del complejo cultural.

Hoy 10:18

La misma reúne obras de artistas de ÑAN, Asociación de Artistas Plásticos de Santiago del Estero.

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Arte / Identidad / Autonomía se inscribe en el marco de la conmemoración de la autonomía provincial de Santiago del Estero, no solo como efeméride histórica, sino como un gesto vivo que interpela el presente.

La autonomía, entendida más allá de su dimensión política, se manifiesta aquí como potencia creadora; la capacidad de los pueblos de narrarse a sí mismos, de sostener sus símbolos, sus lenguajes y sus imaginarios. En este sentido, cada obra reunida en esta muestra es una reflexión, una afirmación de identidad, un acto de pertenencia y, al mismo tiempo, de libertad.

Los artistas, ponen en diálogo sus producciones para dar cuenta de la diversidad estética y conceptual que habita el territorio. Desde prácticas que evocan lo ancestral hasta exploraciones contemporáneas.

La Muestra propone un espacio de encuentro entre generaciones, lenguajes y miradas; entre lo individual y lo colectivo; entre la historia y el porvenir.

Una imperdible propuesta que el CCB invita a visitar y deleitarse con la exquisitez del lenguaje artístico.