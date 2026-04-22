Las Termas de Río Hondo anunció la Apertura de Temporada 2026 con shows en vivo y propuesta cultural

El lanzamiento oficial se realizó este miércoles y anticipa una gran celebración el próximo 9 de mayo con artistas nacionales y locales.

Hoy 12:59

Se anunció el lanzamiento de la Apertura de Temporada 2026 en Termas de Río Hondo, que se llevará a cabo el próximo 9 de mayo con una propuesta que combinará música, cultura y turismo.

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Durante una conferencia de prensa, las autoridades locales dieron a conocer los detalles del evento, que contará con la participación de destacados artistas como Los Abuelos de la Nada, Mario Álvarez Quiroga, Octavio Muratore, Facundo Domínguez y Nuevo Canto, entre otros.

La presentación estuvo encabezada por la intendente Paula Canepa, junto al subsecretario de Turismo de la provincia, Nelson Bravo, y la secretaria de Turismo, Cultura y Deporte, Vilma Díaz.

Desde la organización destacaron que la Apertura de Temporada será una gran celebración que marcará el inicio de un nuevo ciclo turístico en la ciudad, con una agenda pensada tanto para visitantes como para los santiagueños.

Además, remarcaron que el evento representa una oportunidad ideal para disfrutar de la ciudad, su oferta turística y su reconocida hospitalidad, consolidando a Termas de Río Hondo como uno de los destinos más elegidos del país.