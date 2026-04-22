Quedaron definidos los cruces de la Reclasificación: así comenzarán los playoffs de la Liga Nacional

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Obras Basket, se confirmó el cuadro completo de la Reclasificación. Quimsa y los otros tres mejores de la fase regular esperan en cuartos de final.
La fase regular de la Liga Nacional 2025/26 llegó a su fin y ya están definidos todos los cruces de la Reclasificación, la instancia que pondrá en juego los últimos cuatro boletos a los cuartos de final. Con el triunfo de Boca Juniors en el cierre, se terminaron de ordenar las posiciones y el cuadro quedó completamente armado.
Los equipos ubicados del 5° al 12° lugar disputarán series al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1 y ventaja de localía para los mejor posicionados. La acción comenzará el 24 de abril y se extenderá, en caso de ser necesario un quinto juego, hasta el 5 de mayo.
Los cruces serán los siguientes:
Boca Juniors (5°) vs. San Martín de Corrientes (12°)
Ferro Carril Oeste (6°) vs. Peñarol (11°)
Obras Basket (7°) vs. Instituto (10°)
La Unión de Formosa (8°) vs. Independiente de Oliva (9°)
En cuanto al calendario, las series entre el 6° vs. 11° y 8° vs. 9° se jugarán los días 24 y 26 de abril como locales para el mejor clasificado, continuarán el 30 de abril y el 2 de mayo (de ser necesario) en cancha del rival, y un eventual quinto partido se disputará el 5 de mayo.
Por su parte, los cruces 5° vs. 12° y 7° vs. 10° comenzarán el 25 y 27 de abril, seguirán el 30 de abril y el 2 de mayo, con la posibilidad de un quinto juego también el 5 de mayo.
Mientras tanto, los cuatro mejores equipos de la fase regular -Quimsa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club- aguardan en cuartos de final, a la espera de los ganadores de estas llaves.
Reclasificación
Ferro (6º) vs. Peñarol (11º)
La Unión (8º) vs. Independiente (O) (9º)
Boca Juniors (5º) vs. San Martín (12º)
Obras Basket (7º) vs. Instituto (10º)
*En caso de ser necesario.