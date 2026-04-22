Quedaron definidos los cruces de la Reclasificación: así comenzarán los playoffs de la Liga Nacional

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Obras Basket, se confirmó el cuadro completo de la Reclasificación. Quimsa y los otros tres mejores de la fase regular esperan en cuartos de final.

Hoy 12:59

La fase regular de la Liga Nacional 2025/26 llegó a su fin y ya están definidos todos los cruces de la Reclasificación, la instancia que pondrá en juego los últimos cuatro boletos a los cuartos de final. Con el triunfo de Boca Juniors en el cierre, se terminaron de ordenar las posiciones y el cuadro quedó completamente armado.

Los equipos ubicados del 5° al 12° lugar disputarán series al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1 y ventaja de localía para los mejor posicionados. La acción comenzará el 24 de abril y se extenderá, en caso de ser necesario un quinto juego, hasta el 5 de mayo.

Los cruces serán los siguientes:

Boca Juniors (5°) vs. San Martín de Corrientes (12°)

Ferro Carril Oeste (6°) vs. Peñarol (11°)

Obras Basket (7°) vs. Instituto (10°)

La Unión de Formosa (8°) vs. Independiente de Oliva (9°)

En cuanto al calendario, las series entre el 6° vs. 11° y 8° vs. 9° se jugarán los días 24 y 26 de abril como locales para el mejor clasificado, continuarán el 30 de abril y el 2 de mayo (de ser necesario) en cancha del rival, y un eventual quinto partido se disputará el 5 de mayo.

Por su parte, los cruces 5° vs. 12° y 7° vs. 10° comenzarán el 25 y 27 de abril, seguirán el 30 de abril y el 2 de mayo, con la posibilidad de un quinto juego también el 5 de mayo.

Mientras tanto, los cuatro mejores equipos de la fase regular -Quimsa, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club- aguardan en cuartos de final, a la espera de los ganadores de estas llaves.

Reclasificación

Ferro (6º) vs. Peñarol (11º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

La Unión (8º) vs. Independiente (O) (9º)

Primer Juego: 24/4

Segundo Juego: 26/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Boca Juniors (5º) vs. San Martín (12º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

Obras Basket (7º) vs. Instituto (10º)

Primer Juego: 25/4

Segundo Juego: 27/4

Tercer Juego: 30/4

*Cuarto Juego: 2/5

*Quinto Juego: 5/5

*En caso de ser necesario.