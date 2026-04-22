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Pensando en la recuperación, Mitre suma trabajo bajo el mando de Cristian Mazzón

El Aurinegro continúa con su preparación en El Zanjón de cara al duelo ante Chaco For Ever, con un nuevo cuerpo técnico al frente.

Hoy 13:09
Cristian Mazzón

El plantel profesional de Mitre llevó adelante una nueva jornada de entrenamientos en el predio de El Zanjón, con la mirada puesta en el próximo compromiso frente a Chaco For Ever, en condición de visitante por la Primera Nacional.

Bajo la conducción de Cristian Mazzón, el equipo trabajó en doble turno de tareas físicas y futbolísticas. La mañana comenzó con ejercicios en el gimnasio, coordinados por el preparador físico Matías Amerio, y luego el grupo se trasladó al campo para realizar trabajos con pelota, bajo las indicaciones del propio Mazzón y su ayudante Diego Gómez.

Mirá también: Mitre y Güemes ya conocen a sus árbitros para la fecha 11 de la Primera Nacional

Por su parte, los arqueros llevaron adelante una rutina específica junto a Matías Risolo, encargado del área, mientras que el resto del cuerpo técnico se completa con Raúl Figueroa, quien también colabora en este proceso.

El Aurinegro atraviesa un momento delicado en el torneo y necesita sumar para salir de la zona de descenso, por lo que cada entrenamiento resulta clave en la búsqueda de una rápida recuperación futbolística.

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