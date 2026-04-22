Mitre y Güemes ya conocen a sus árbitros para la fecha 11 de la Primera Nacional

El Aurinegro, en crisis y con nuevo técnico, visitará a Chaco For Ever; mientras que el Gaucho será local ante Atlanta con la intención de seguir sumando.

Hoy 10:22

La Primera Nacional entra en una nueva jornada y los equipos santiagueños ya tienen árbitros confirmados para sus compromisos del domingo 26 de abril, ambos desde las 17.00.

En Resistencia, Mitre visitará a Chaco For Ever con el arbitraje de Matías Billone, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Alejandro Schneller como asistentes, mientras que Franco Rioja será el cuarto árbitro.

El presente del Aurinegro es preocupante. Se encuentra en zona de descenso con apenas 8 puntos, producto de una victoria, cinco empates y tres derrotas, ocupando el puesto 17. Además, viene de caer 1-0 como local, resultado que derivó en la salida de su entrenador, Carlos Mayor, por lo que buscará una reacción urgente fuera de casa.

Por su parte, en La Isla, Güemes recibirá a Atlanta con el arbitraje de Federico Benítez. Mauro Ramos Errasti y Luciano Díaz serán los asistentes, mientras que Lautaro Castagnola oficiará como cuarto árbitro.

El Gaucho llega con otro ánimo. Viene de igualar en su visita a Gimnasia y Tiro en Salta y se ubica 12° con 10 puntos, tras dos victorias, cuatro empates y tres derrotas. El equipo santiagueño buscará hacerse fuerte como local para seguir escalando posiciones y consolidarse en la zona media de la tabla.

Así, Mitre y Güemes afrontarán una fecha clave con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar en un torneo cada vez más exigente.