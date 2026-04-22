Héctor Paletta rompió el silencio tras el Superclásico: "Exagera la caída, sostengo que no fue penal" y "recibí llamados y amenazas"

El árbitro encargado de la cabina aseguró que la jugada entre Blanco y Martínez Quarta fue “gris”, respaldó a Herrera y negó cualquier favoritismo hacia Boca.

Hoy 11:06

El Superclásico que Boca Juniors le ganó a River Plate en el Monumental sigue generando repercusiones, y uno de los protagonistas que salió a dar explicaciones fue Héctor Paletta, encargado del VAR. En diálogo con C5N, el juez defendió su actuación y explicó por qué no llamó a revisión a Darío Herrera en la polémica jugada final.

“La evidencia era para apoyar la fuerte decisión de campo. Era una jugada gris”, sostuvo Paletta sobre el empujón de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta, que River reclamó como penal. Según explicó, desde la cabina no encontró elementos claros para corregir el fallo: “No tuve evidencia de un error claro. Coincidía con lo que se había cobrado en cancha”.

El árbitro detalló su visión de la acción y apuntó a una exageración del defensor millonario: “Hay un brazo de referencia en la espalda, pero cuando siente el contacto, Martínez Quarta exagera la caída. Parecía que le habían pegado fuerte, pero no vi la intensidad suficiente”. En esa línea, reafirmó: “Sostengo que no fue penal”.

Además, comparó esa jugada con otra acción del partido, en la que Maximiliano Salas fue sancionado por un empujón sobre Lautaro Di Lollo, y dejó entrever que tampoco consideraba infracción en ese caso, aunque no requirió intervención del VAR.

Paletta también se refirió a las sospechas sobre una supuesta afinidad con Boca, teniendo en cuenta que su hermano, Gabriel Paletta, es reconocido hincha xeneize. “Yo no soy fanático de ningún club. Somos cuatro hermanos, uno es de River y Gabriel es de Boca”, aclaró.

Más allá del análisis futbolístico, el árbitro mostró preocupación por las consecuencias personales tras el partido: “Filtraron mi teléfono, recibí llamados y amenazas”, denunció. También desmintió versiones que lo vinculaban con ingresos en criptomonedas: “Es totalmente falso. Que lo demuestren, porque eso sí hace daño”.

Con el respaldo de las autoridades arbitrales, Paletta intentó bajar la polémica, aunque el debate por la jugada seguirá siendo tema caliente en el mundo del fútbol argentino.