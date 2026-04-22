Discapacidad: denuncian incumplimiento del Gobierno Nacional en la ley de emergencia

El reclamo, de prestadores y familias de Santiago del Estero, expone deudas, falta de insumos y demoras en las prestaciones.

Hoy 12:14

Desde las 10 de este miércoles, se desarrolla una movilización en Plaza Libertad encabezada por el Foro de Prestadores de Servicios de Personas con Discapacidad, en reclamo por la falta de aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

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La protesta reúne a profesionales, familias y personas vinculadas al sector, quienes buscan visibilizar la crítica situación que atraviesan tanto prestadores como pacientes.

Entre los principales planteos, denuncian la interrupción en la cadena de pagos, la falta de actualización de los aranceles y la escasez de insumos básicos, como medicamentos y pañales.

En un principio, la manifestación estaba prevista frente al Ministerio de Salud, pero fue trasladada a la plaza en las últimas horas.

Desde el sector señalaron que el escenario es “muy preocupante” y remarcaron que la medida apunta a exponer una problemática que afecta a todo el país.