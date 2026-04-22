Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 ABR 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Cronograma para la cuarta fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La mayor parte de la acción se concentrará el día sábado, en tanto el lunes se cierra la fecha.

Hoy 12:45

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma para la cuarta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores en sus diferentes zonas y categorías. 

Zona A

Unión de Beltrán vs. Atlético Sanidad
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Unión de Beltrán

Instituto Amarillo vs. Independiente (F)
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía

Güemes vs. Estudiantes Blanco
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Potrerito

Comercio vs. Central Argentino
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Comercio

Villa Unión vs. Vélez
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Villa Unión

Defensores de Forres vs. Mitre Negro
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Defensores de Forres

Zona B

Yanda FC vs. Unión Santiago
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol

Estudiantes Azul vs. Sarmiento
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes

Estrella Roja vs. Independiente de Beltrán
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estrella Roja

Banfield vs. Agua y Energía
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Banfield

Instituto Rojo vs. Atlético Forres
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sutiaga

Sportivo Fernández vs. Mitre
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sportivo Fernández

Interzonal

Central Córdoba vs. Mitre Amarillo
Lunes 27/04
7ª: 12:00hs
8ª: 13:30hs
9ª: 15:00hs
10ª: 16:20hs
Cancha: Complejo Central Córdoba

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Divisiones Inferiores

ULTIMO MOMENTO

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT