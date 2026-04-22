Cronograma para la cuarta fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

La mayor parte de la acción se concentrará el día sábado, en tanto el lunes se cierra la fecha.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma para la cuarta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores en sus diferentes zonas y categorías.
Zona A
Unión de Beltrán vs. Atlético Sanidad
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Unión de Beltrán
Instituto Amarillo vs. Independiente (F)
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía
Güemes vs. Estudiantes Blanco
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Potrerito
Comercio vs. Central Argentino
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Comercio
Villa Unión vs. Vélez
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Villa Unión
Defensores de Forres vs. Mitre Negro
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Defensores de Forres
Zona B
Yanda FC vs. Unión Santiago
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol
Estudiantes Azul vs. Sarmiento
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes
Estrella Roja vs. Independiente de Beltrán
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estrella Roja
Banfield vs. Agua y Energía
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Banfield
Instituto Rojo vs. Atlético Forres
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sutiaga
Sportivo Fernández vs. Mitre
Sábado 25/04
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Sportivo Fernández
Interzonal
Central Córdoba vs. Mitre Amarillo
Lunes 27/04
7ª: 12:00hs
8ª: 13:30hs
9ª: 15:00hs
10ª: 16:20hs
Cancha: Complejo Central Córdoba