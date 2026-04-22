Eliminaron el cameo de Sydney Sweeney en "El diablo viste a la moda 2"

Su participación formaba parte del inicio del filme, pero fue retirada antes del estreno.

Hoy 12:13

Entertainment Weekly reveló este martes que la escena que grabó Sydney Sweeney quedó fuera del metraje que se proyectará en todas las salas.

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El esperado regreso al universo de la moda liderado por Meryl Streep y Anne Hathaway llegará a los cines a finales de abril, pero no todas las apariciones filmadas para El diablo viste a la moda 2 sobrevivieron al corte final.

De acuerdo con fuentes del medio, la actriz de Euphoria rodó una escena que formaba parte del inicio del filme. Su aparición duraba aproximadamente tres minutos y en ella interpretaba una versión de sí misma. El cameo se vinculaba directamente con la reintroducción de Emily Charlton, el personaje de Emily Blunt.

En concreto, esta parte mostraba a Charlton en su nuevo rol como ejecutiva de alto nivel en Dior en Estados Unidos, atendiendo a una clienta famosa: Sweeney. Este momento ampliaba la presentación del personaje y reforzaba su estatus dentro de la industria de la moda. Sin embargo, el material no encajó con el ritmo narrativo.

Como la escena “no funcionaba estructuralmente con el resto de la secuencia”, el equipo tomó la decisión de excluirla del montaje final. “El equipo estaba agradecido por su participación”, indicó la fuente citada por Entertainment Weekly.

El diablo viste a la moda 2 retoma la historia dos décadas después de los eventos de la película original de 2006. En esta nueva entrega, Andy Sachs (interpretada por Hathaway) se ha establecido como periodista, pero enfrenta un escenario adverso en una industria en transformación.

La propia Streep adelantó detalles de la trama en conversación con Stephen Colbert. “Han pasado veinte años. Andrea ha salido y ha hecho un buen trabajo en el periodismo”, explicó. Sin embargo, “al comienzo de la película, todos los medios —incluso Runway— están bajo asedio por nuestros nuevos amos digitales. Así que está sin trabajo”.

Este contexto lleva a Andy de regreso a la órbita de Runway, donde vuelve a cruzarse con Miranda Priestly, la temida editora en jefe.

En paralelo, Emily Charlton asciende hasta convertirse en una figura clave dentro del mundo corporativo de la moda, lo que la coloca en una posición de poder frente a su antigua jefa. La trama se centra en la lucha por sostener la revista en medio de un entorno mediático volátil y en la búsqueda de financiamiento que permita su supervivencia.

El núcleo del elenco original retorna con figuras clave: además de Streep, Hathaway y Blunt, también vuelve Stanley Tucci como Nigel Kipling. A ellos se suman Tracie Thoms y Tibor Feldman, quienes retoman sus respectivos papeles.

La secuela incorpora nuevos nombres al reparto, entre ellos Kenneth Branagh, quien interpretará al esposo de Miranda Priestly, así como Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Simone Ashley, Caleb Hearon, Patrick Brammall y Rachel Bloom.

Detrás de cámaras, el equipo creativo original también regresa: David Frankel dirige nuevamente, con guion de Aline Brosh McKenna y producción de Wendy Finerman.

Aunque el cameo de Sweeney no llegará a la pantalla, la película sí contará con otras apariciones especiales. Entre ellas destaca la de Lady Gaga, quien además participa en la banda sonora con la canción “Runway”, en colaboración con Doechii.

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos, mientras que en varios países de América Latina su estreno está previsto para el 30 de abril de 2026.