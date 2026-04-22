Susto en Rosario: Kudelka sufrió un accidente camino al entrenamiento de Newell’s

El DT de la Lepra no resultó herido tras el choque, aunque una pareja que viajaba en moto debió ser trasladada a un sanatorio por golpes leves.

Hoy 11:38

El entrenador de Newell's Old Boys, Frank Darío Kudelka, protagonizó un accidente de tránsito este miércoles por la mañana cuando se dirigía a la práctica del equipo. El técnico viajaba en su camioneta junto a colaboradores, quienes también resultaron ilesos tras la colisión.

El incidente involucró a una moto en la que se trasladaba una pareja, que debió ser asistida y trasladada al Sanatorio Ipam por algunos golpes. Según se informó, las heridas fueron leves: la conductora sufrió dolores en la espalda y su acompañante en una muñeca. Uno de ellos llevaba casco al momento del impacto.

Kudelka explicó en diálogo con Cadena 3 de Rosario que, según su versión, la moto lo impactó a él, aunque las circunstancias del hecho serán investigadas por la Policía. “Me comuniqué y están bastante bien, gracias a Dios. Son cosas que pasan”, expresó luego de realizar los trámites correspondientes en la comisaría.

El accidente generó una demora en el entrenamiento del plantel, ya que el DT tuvo que cumplir con el protocolo legal antes de incorporarse a la práctica. Más tarde, ya en el predio, llevó tranquilidad sobre lo ocurrido: “Eran las 6 de la mañana, el semáforo estaba intermitente. Ahora me voy a trabajar, agradecido por cómo actuaron los policías”.

En lo deportivo, la Lepra atraviesa un momento irregular. Desde la llegada de Kudelka, el equipo suma tres victorias, dos empates y tres derrotas en ocho partidos. Actualmente se ubica penúltimo en la Zona A con 14 puntos, sin chances de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura, aunque con la necesidad de seguir sumando para alejarse del descenso. Su próximo compromiso será este domingo desde las 17.30 ante Instituto.