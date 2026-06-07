La importancia de gestionar los reclamos de clientes en Argentina

En Argentina, el 70% de los clientes insatisfechos no regresan a una empresa tras un mal servicio. Manejar correctamente los reclamos es clave para mantener la fidelidad del cliente.

Hoy 18:02

En el contexto de Interés General Argentina, es vital comprender cómo manejar los reclamos de clientes sin perderlos. En un mercado competitivo, las empresas deben estar preparadas para enfrentar quejas y transformarlas en oportunidades de mejora.

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Un estudio realizado por la Asociación de Consumidores en 2021 reveló que el 70% de los clientes insatisfechos no vuelven a utilizar los servicios de una empresa tras una experiencia negativa. Este dato subraya la importancia de una adecuada gestión de reclamos.

Una de las primeras estrategias es escuchar activamente al cliente. Esto significa prestar atención a sus quejas, no interrumpir y mostrar empatía. A menudo, los clientes solo desean ser escuchados y que sus preocupaciones sean validadas.

Además, es fundamental ofrecer soluciones rápidas y efectivas. Cuando un cliente presenta un reclamo, lo ideal es resolver la situación de inmediato o, al menos, proporcionar un plazo claro para la solución. Esto genera confianza y lealtad.

La formación del personal que atiende al cliente es otro aspecto crucial. Implementar capacitaciones periódicas sobre manejo de conflictos y atención al cliente puede marcar la diferencia en la percepción del servicio por parte del consumidor.

En 2022, muchas empresas en Argentina comenzaron a adoptar tecnologías como chatbots y sistemas de gestión de reclamos, lo que les permitió optimizar el tiempo de respuesta y mejorar la satisfacción del cliente. Estas herramientas son una inversión que puede traer grandes beneficios a largo plazo.

Por último, realizar un seguimiento posterior a la resolución del reclamo es esencial. Contactar al cliente para asegurarse de que está satisfecho con la solución puede fortalecer la relación y demostrar que la empresa se preocupa por su opinión y bienestar.