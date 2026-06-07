Detuvieron a un hombre con pedido de aprehensión por amenazas calificadas en La Banda

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Prevención N° 4 en el barrio Villa Rosita. El acusado quedó a disposición de la Justicia por una causa que investiga la Fiscalía de turno.

Hoy 18:02

Un hombre que era requerido por la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas fue detenido durante un procedimiento policial realizado en la ciudad de La Banda.

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El operativo tuvo lugar alrededor de las 22 horas en la intersección de Ruta Provincial 1 y Mayor Argañaraz, en el barrio Villa Rosita, donde personal de la División Prevención N° 4 acudió tras recibir una alerta sobre un individuo que estaba provocando disturbios en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron controlar la situación y reducir al sujeto, conocido con el alias de "Yimi", domiciliado en la localidad de Señor Pujio, departamento Banda.

Tras su identificación, los uniformados constataron que sobre el hombre pesaba una denuncia penal por amenazas calificadas, causa en la que figura como damnificada una mujer de apellido Paz.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Mariano Gómez, quien dispuso que el acusado quedara alojado en calidad de aprehendido mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

Según se informó, el detenido será trasladado este lunes al Centro Judicial Banda, donde se avanzará con las medidas procesales previstas en la causa.

El procedimiento permitió dar cumplimiento a las disposiciones judiciales vigentes y poner al sospechoso a disposición de las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.