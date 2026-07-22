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Policiales

Detuvieron a un adolescente acusado de apuñalar a un joven en las Termas

El sospechoso, de 17 años, fue apresado durante una serie de allanamientos en el barrio Herrera El Alto. En los procedimientos también secuestraron armas blancas y un teléfono celular.

Hoy 22:12
Detenido

Un adolescente de 17 años fue detenido en Termas de Río Hondo acusado de haber participado en el ataque con arma blanca contra un joven de 21 años, ocurrido el pasado fin de semana. La aprehensión se concretó durante una serie de allanamientos realizados por la Policía en el barrio Herrera El Alto.

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La investigación se inició tras un violento episodio registrado el domingo por la noche, cuando efectivos policiales acudieron a la intersección de las avenidas Perón y Belgrano luego de recibir un alerta por una pelea entre varias personas.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima, un joven oriundo de la provincia de Santa Fe, con heridas provocadas por un arma blanca. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al CIS Termas, donde los médicos le diagnosticaron un neumotórax traumático causado por dos heridas punzocortantes. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional para recibir atención especializada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los investigadores realizaron relevamientos de cámaras de seguridad y distintas tareas de inteligencia, lo que permitió identificar a los presuntos responsables del ataque.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo durante la madrugada de este miércoles en distintos domicilios del barrio Herrera El Alto.

Como resultado de los procedimientos, fue detenido un adolescente de 17 años, señalado como uno de los presuntos autores de la agresión.

Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular y varias armas blancas, elementos que serán sometidos a pericias y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente el hecho y determinar la participación de otras personas.

TEMAS Violencia Termas de Río Hondo
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