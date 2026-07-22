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La Banda: rescataron dos pumas y un chancho del monte que eran criados en cautiverio

El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Villa Griselda, tras una denuncia. Los animales serán evaluados por especialistas para definir el lugar donde permanecerán.

Hoy 22:27

Dos ejemplares de puma y un pecarí de collar, conocido comúnmente como chancho del monte, fueron resguardados durante un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Villa Griselda, en la ciudad de La Banda, luego de una denuncia relacionada con la situación en la que permanecían los animales.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la presentación fue realizada por la propietaria del inmueble, quien manifestó que, tras separarse de su expareja, los ejemplares habían quedado en la vivienda sin recibir los cuidados y la alimentación necesarios.

Durante la inspección, los organismos intervinientes constataron la presencia de los tres animales y verificaron que se encontraban en condiciones generales favorables. Además, se informó que fueron criados en cautiverio desde temprana edad, por lo que no cuentan con las condiciones necesarias para sobrevivir en estado silvestre. Un médico veterinario evaluará su estado sanitario para determinar el destino más adecuado para su resguardo.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 13, junto con efectivos de la Dirección General de Policía Ambiental y Rural y de la Dirección General de Flora y Fauna de la Provincia, por disposición de la Fiscalía interviniente, que ordenó las actuaciones correspondientes y la aplicación del protocolo previsto para este tipo de casos.

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